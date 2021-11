Bundesliga: Danny da Costa kommt bei Eintracht Frankfurt nicht mehr zum Zug

Weshalb da Costa seit der Länderspielpause im Oktober, nachdem er gegen den FC Bayern München nach Einwechslung seine Seite dicht bekam, gar keine Rolle mehr spielt? Unklar. Er gewann in dieser Partie 60 Prozent seiner Zweikämpfe, zog 17 Mal zu Tempoläufen an und überzeugte in der Rückwärtsbewegung. Alphonso Davies und Jamal Musiala kamen in diesen 30 Minuten kaum noch zum Zug, die Frankfurter standen deutlich kompakter und konnten so noch mit 2:1 gewinnen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)