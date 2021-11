Bundesliga: Drohen erneut Geisterspiele wegen Corona?

„Die DFL ist mit dem Thema ‚Fußball und Corona‘ von Beginn an sehr verantwortungsbewusst umgegangen. Ihr Schutzkonzept ist sehr ambitioniert und war Vorbild für viele Ligen im In- und Ausland“, lobt Bosbach. „Alle Befürchtungen, die bei der Wiederzulassung von Zuschauern von Karl Lauterbach & Co. mit drastischen Worten unter das Volk gebracht wurden, haben sich nicht bestätigt.“ So ernst die Lage auch sei - zurück zum Zuschauerausschluss mache sie nicht besser.