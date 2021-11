Bundesliga: FC Bayern München – DSC Arminia Bielefeld (Samstag, 18:30 Uhr)

Ein gutes Vorzeichen: Auf heimischem Terrain läuft es diese Saison für die Bayern wie am Schnürchen (5-0-1). Der Gastgeber führt das Feld der Bundesliga mit 28 Punkten an. Erfolgsgarant des FC Bayern München ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 41 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Zwei Niederlagen trüben die Bilanz des FCB mit ansonsten neun Siegen und einem Remis. Die Bayern treten mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.