Bundesliga - Fredi Bobic über Pal Dardai: Hätte rausfliegen müssen

Generell schätzt er die Zusammenarbeit mit Dárdai aber - vor allem mit Blick auf die Kaderplanung: „Es gibt Trainer, die in der Transferperiode jede Stunde nervös anrufen und nachfragen. Pal ist da entspannter und arbeitet mit dem, was er kriegt. Er möchte bei den Prozessen dabei sein, aber auch nicht so tief, weil er sagt, das sei die Aufgabe des Vereins."