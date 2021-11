Bundesliga: Hertha BSC – Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 15:30 Uhr)

Bayer will im Spiel bei der Hertha nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Spieltag nahm Hertha BSC gegen die TSG 1899 Hoffenheim die sechste Niederlage in dieser Spielzeit hin. Am vergangenen Samstag ging Leverkusen leer aus – 0:2 gegen den VfL Wolfsburg.