Bundesliga: RB Leipzig – Bayer 04 Leverkusen, 1:3 (0:2)

Bayer 04 Leverkusen belegt mit 24 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Die Offensive der Gäste in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch RB Leipzig war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 28-mal schlugen die Angreifer von Bayer in dieser Spielzeit zu. Die Saison von Leverkusen verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Bayer 04 Leverkusen nun schon sieben Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Bayer ist seit drei Spielen unbezwungen.