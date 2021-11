Bundesliga: Rudi Völler würde Impfung von Joshua Kimmich befürworten

„Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass Joshua Kimmich, wenn er sich jetzt impft, durch den öffentlichen Druck umgefallen ist. Das muss er gar nicht sein“, sagte der ehemalige Nationalspieler am Sonntag in BILD TV und fügte hinzu: „Du bist dann – finde ich – ein top Junge, ein top Mensch, ein Held, wenn du es jetzt trotzdem machen lässt. Auch wenn der ein oder andere jetzt schreibt: Ach, jetzt ist er ja doch umgefallen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)