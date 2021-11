Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – Eintracht Frankfurt, 1:2 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Eintracht Frankfurt brach den Bann in der 74. Minute und markierte die Führung. Kurz vor Schluss traf Cedric Itten für Fürth (91.). Kurz darauf traf Rafael Borré in der Nachspielzeit für die Eintracht (93.). Vorbereiter war Obite Evan Ndicka. Am Ende verbuchte Frankfurt gegen SpVgg Greuther Fürth einen Sieg.