Bundesliga: Termin für Bayern gegen BVB - Spieltagsansetzungen 2021

Zudem wird der deutsche Rekordmeister zusammen mit dem VfL Wolfsburg als erstes Team in die Weihnachtspause entlassen: Die Partie der Wölfe in München eröffnet am Freitagabend, 17. Dezember, den 17. und letzten Spieltag des Jahres.