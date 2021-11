Bundesliga: VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:0: Nmecha köpft Kohfeldt-Team zum nächsten Sieg

In einer allerdings nur in der ersten Halbzeit überlegen geführten Partie gelang Lukas Nmecha in der 14. Minute der Treffer des Tages. Der erstmals für die A-Nationalmannschaft nominierte Torjäger war per Kopfball nach Flanke von Paulo Otavio erfolgreich. Wolfsburg rückte damit zumindest bis zum Sonntag vom siebten auf den vierten Tabellenplatz vor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)