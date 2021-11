Bundesliga: Wie Arminia Bielefeld bei Borussia Dortmund nach der Halbzeit unterging

In der Tat: Als Köppel wieder auf der Bank saß, stand es schon 3:1. Manfred Burgsmüller, dem fünf Tore gelangen, und Rüdiger Abramczik hatten binnen 86 Sekunden getroffen. Arminias finnischer Torwart Olli Isoaho beichtete in der Bild, die ihm am Montag Platz für eine Kolumne frei räumte: