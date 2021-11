BVB: Erling Haaland bis Jahresende mit Muskelfaserriss raus?

Angesprochen auf die Problematik sagte BVB-Trainer Marco Rose am Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem Ajax-Spiel: „Das liegt nicht am Training, nicht an der Belastungssteuerung, an keinem Physio oder Arzt – das sind individuelle Fälle. Es gibt kein klares Muster. Wir machen keine riesigen Fehler.“