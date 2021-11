BVB: Erling Haaland reist zur Nationalmannschaft - Podcast Dortmund-Woche

Im neuen Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 7 geht es unter anderem um die harsche System-Kritik von Marco Reus an Marco Rose. Wie kamen die Aussagen vom Kapitän beim Trainer und den Bossen an? Außerdem: Was steckt wirklich hinter dem Juve-Interesse an Axel Witsel und wieso reist der verletzte Super-Star Erling Haaland trotzdem zur norwegischen Nationalmannschaft? Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist immer dienstags auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.