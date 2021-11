BVB: Erling Haaland und das Geheimnis um seinen Fitness-Trainer

Seit einem Jahr vertraut Haaland auf die Dienste des Wunder-Heilers. In der Sonne von Marbella und in Dortmund schufteten die beiden mehrere Stunden täglich am Comeback. „Ich habe noch nie in meinem Leben mit so einem hart arbeitenden und engagierten Athleten zusammengearbeitet“, schwärmt Haddad. „Es ist eine Ehre für mich, mit ihm zu arbeiten.“