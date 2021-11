Donyell Malen beim BVB in der Kritik: Michael Zorc fordert Steigerung

Trainer Marco Rose hatte nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Bundesliga-Spieltag bei RB Leipzig von seinem Schützling gefordert: „Für Donny geht es darum, sich an die Bundesliga zu gewöhnen, an das Tempo, an die Physis. Aber er muss auch an seinem Mindset arbeiten. Es ist wichtig, dass er auch gegen den Ball viel Energie aufwendet, um dadurch in andere Situationen zu kommen.“