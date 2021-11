Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode über sein mögliches Karriere-Ende

Eintracht-Trainer Oliver Glasner gab zuletzt mit Blick auf die Gesundheit von Sebastian Rode Einblick und verriet: „Es ist immer das operierte Knie. Wir müssen sehr vorsichtig damit umgehen. Aber für zwanzig, dreißig Minuten, für eine Halbzeit, steht er dann auch immer zur Verfügung.“ Der Kapitän der Hessen kam in dieser Saison in allen Wettbewerben erst 143 Minuten zum Einsatz, einzig bei der Pokalblamage in Mannheim (0:2) stand er in der Startelf.(NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)