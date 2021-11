FC Augsburg: Stefan Reuter positiv auf Corona getestet

Mögliche Infektionswege werden in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt geprüft. Den letzten Kontakt zur Mannschaft hatte Reuter am Sonntag bei der Analyse des Spiels beim VfL Wolfsburg. Die in der Länderspielpause anwesenden Spieler sowie das Trainer- und Funktionsteam wurden negativ getestet.