FC Bayern: Alex Steudel glaubt nicht an eine spannende Meisterschaft

Gladbach-Debakel, Kimmich-Impfzoff, notorische Abwehrschwäche, Nagelsmann-Ausfall, Hernandez-Knast – Fußballfans und Bayern-Hasser in Deutschland halten sich an jedem Strohhalm fest; weil niemand erleben will, dass die Münchner zum zehnten Mal in Folge Meister werden, wird jede kleine sportliche und große menschliche Schwäche hoch-gejazzt.