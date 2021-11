FC Bayern: Das sagt Uli Hoeneß über Streich, Tönnies & Daum im OMR Podcast

Wenn ich zu einem Spieler sage: ‚Was du heute wieder zusammengespielt hast, ist schöner Mist.‘ Dann nimmt er das ernst. Aber wenn da einer kommt, der vorher in der A-Klasse Ostwestfalen gespielt hat, dann denkt er sich: ‚Was will der jetzt? Der will mir erklären, wie man einen Seitspannstoß macht?‘ Das ist ein ganz großer Vorteil. Auch in den Medien. Wenn ich mit einem Journalisten rede und ihn kritisiere, weil er ein Spiel mal wieder ganz anders geschaut hat als ich, dann muss ich in diese Diskussion schon Substanz reinbringen. Das kann ich aber nur, wenn ich was davon verstehe.“