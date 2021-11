FC Bayern: Dayot Upamecano erhält Unterstützung von Ex-Kollege Marvin Compper

Für Dayot Upamecano war es keine gute Woche. Nach seiner katastrophalen Leistung bei der bitteren 0:5-Pokal-Klatsche des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach stand der 23-Jährige heftig in der Kritik. Im Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Union Berlin stand der Innenverteidiger dann nicht in der Startelf, wurde erst in der 68. Minute für Lucas Hernández eingewechselt.