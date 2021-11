FC Bayern: Dr. Maximilian Pelka ist der geheime Joker von Julian Nagelsmann

Pelka wechselte im Juli 2017 zu RB, einer seiner Förderer war Ralf Rangnick. Zuvor war er bereits drei Jahr bei Fortuna Düsseldorf im Einsatz und promovierte parallel an der Ruhr-Universität in Bochum. Seinen Bachelor- und Master-Abschluss in Psychologie machte er im niederländischen Groningen. In seinen Forschungsarbeiten hat er sich unter anderem mit der Erholung und Belastung im Leistungssport befasst.