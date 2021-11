FC Bayern: Pressekonferenz Nagelsmann vor Freiburg-Spiel zum Nachlesen

„Felix äußert sich immer wieder, auch zu mir, ohne mit mir gesprochen zu haben. Ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, was er damit meint. Offensichtlich hat sich eine herausragende Fußballmannschaft entwickelt, die alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, die neunmal in Folge Meister war. Ich glaube, das ist schon eine ordentliche Entwicklung. Der Verein ist stabil aufgestellt, im Verhältnis zu vielen anderen Großmächten in Europa - ohne externen Investor. Das ist eine ganz ordentliche Entwicklung über die vergangenen Jahrzehnte. Wir haben eine große Fanbase, ein tolles Stadion. Ich weiß nicht, was er zu seinen Wolfsburgern sagt, die damals mit ihm Meister wurden. Was da entwickelt wurde, weiß ich auch nicht. Wenn er das braucht, soll er das sagen. Wir kommen damit gut klar.“