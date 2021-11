FC Bayern: Salihamidzic über HSV, Kindheit, Krieg & Flucht

„Während der ersten drei Monate habe ich jeden Tag geheult. Papa, Mama und meine Schwester waren das Wichtigste für mich. Aber mein Vater wollte mich unbedingt in Sicherheit bringen. Die Front verlief im Sommer 1992 ganz in der Nähe unserer Stadt, Jablanica in Bosnien“, so Salihamidzic. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)