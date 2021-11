FC Bayern: So verlor Niko Kovac den Respekt der Bayern-Spieler

„Wenn ein Trainer so eine ‚Mr. ­Hart‘-Ansage macht, muss er Konsequen­zen ziehen. Wir hätten das akzeptiert“, zitiert Bild-Reporter Christian Falk in seinem Buch einen Bayern-Spieler: „Indem er nichts sagte, hatte Kovac bei uns verloren. Die Folge war: Die Mannschaft rückte in Miami noch ein weiteres Mal für eine Partynacht aus, und so ging das die nächsten Monate munter weiter. Der Respekt vor Kovac war damit von Anfang an weg.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)