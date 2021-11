Für letzte Saison: FC Bayern verkündet Gewinn trotz Corona-Problemen

„Seit dem 8. März 2020 hatten wir nur sehr wenige Spiele mit Zuschauern in der Allianz Arena“, erläuterte der neue Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn: „Trotz dieser Umstände sind Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Geschäftsjahr in meinen Augen gut ausgefallen. Die Basis hierfür waren natürlich die tollen Leistungen unserer Mannschaft in der Saison 2020/2021 mit der neunten Meisterschaft in Folge als Höhepunkt.“(NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)