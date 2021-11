Gladbach überwindet dank Eberl und Hütter Krise - Holtkamp-Kolumne zur Borussia

Vor allem drei Gründe, so heißt es am Trainingsgelände und in der Geschäftsstelle am Borussia-Park, seien ausschlaggebend dafür gewesen, dass der Richtungspfeil - pünktlich zum wichtigen Derby beim 1. FC Köln - wieder voll nach oben zeigt. (Bundesliga: 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach, Samstag ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)