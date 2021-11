Guerreiro absolviert beim BVB Teile des Mannschaftstrainings

Der 27 Jahre alte Linksverteidiger überzeugte bis zu seiner Anfang Oktober bei der Nationalmannschaft erlittenen Verletzung, Guerreiro erzielte drei Tore in acht Einsätzen für den BVB. In Nico Schulz, Emre Can und Marius Wolf sind drei weitere potenzielle Linksverteidiger im Dortmunder Kader derzeit verletzt.