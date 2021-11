"Kurz bewusstlos": Kramaric droht mit Kopfverletzung auszufallen

Gegen Leipzig will Hoeneß an die starken Leistungen der letzten drei Heimspiele, die Hoffenheim mit insgesamt 10:1 Toren gewann, anknüpfen. "Wir wollen uns in eine Position bringen, in der wir Zugriff auf die interessanten Plätze haben", sagte er mit Blick auf den Endspurt in der Hinrunde: "Die sechs Spiele bis zum Winter müssen Punkte bringen." Aktuell ist Hoffenheim Zehnter.