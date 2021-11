Mainz mit bis zu 30.000 Zuschauern gegen Köln

Bundesligist FSV Mainz 05 darf beim kommenden Bundesliga-Heimspiel am 21. November gegen den 1. FC Köln erstmals in dieser Saison bis zu 30.000 Zuschauer in seiner Arena begrüßen. Wie die Nullfünfer mitteilten, sieht die neue Coronaverordnung des Landes Rheinland-Pfalz keine Obergrenze mehr vor.