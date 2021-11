Medien: FC Bayern streicht ungeimpften Spielern um Kimmich teilweise das Gehalt

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat in der Corona-Problematik offenbar hart durchgegriffen und seinen ungeimpften Profis um Nationalspieler Joshua Kimmich das Gehalt teilweise gestrichen. Wie die Bild am Sonntag berichtete, werden alle Spieler, die wegen einer fehlenden Corona-Impfung in Quarantäne müssen, in dieser Zeit nicht mehr bezahlt. Die Bayern wollten diese Meldung nicht kommentieren.