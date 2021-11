Niklas Süle berichtet, warum ihn Energie Cottbus in seiner Jugend faszinierte

Niklas Süle selbst schätzt an seinem Bruder besonders dessen Strukturiertheit. Diese sei so ausgeprägt, dass er sich an seinem Bruder sogar manchmal einen Spaß erlaube. „Ich lege irgendwo in seiner Wohnung mal ein Buch quer hin. Es dauert nicht lange, und er hat es wieder gerade ausgerichtet. Das hat ein bisschen was von einer Zwangsneurose. Aber da würde ich mir dennoch gerne etwas abschauen.“