VfB Stuttgart: Sven Mislintat kündigt vor dem Spiel beim BVB Rückkehr von Silas an

Mislintat: Es gibt manche Leute, die auch nach einem 5:1 gegen Dortmund glauben, gegen Fürth oder andere Mannschaften werde es jetzt ein sicherer Sieg oder ein einfaches Spiel. Aber es gibt keine einfachen Spiele in der Bundesliga. Wir haben in der letzten Saison aber auch schon in dieser Saison, wie im Spiel gegen Freiburg, gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Das Potenzial ist da, aber du musst es auch abrufen, denn sonst hast du ein Problem. Die Bundesliga ist eng von Position sieben bis 18. Es ist nicht so, dass der VfB Stuttgart in der Bundesliga zu den Plätzen sieben bis zwölf gehört, weder vom Budget her noch qualitativ.