Wie Matthias Ginter beinahe bei Schalke 04 gelandet wäre

Der heute 27-Jährige hatte sich in Freiburger Zeiten rasant in die Notizbücher größerer Klubs gespielt. Bei der Präsentation des Buches „Das Runde lehrt das Leben" von Ingo Anderbrügge im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund plauderte Ginter aus dem Nähkästchen.