Aufwärtstrend hält an: Bochum düpiert Augsburg

Der VfL Bochum hat seinen Aufwärtstrend in der Bundesliga mit einer eindrucksvollen Leistung fortgesetzt. Durch ein 3:2 (3:0) im Geisterspiel beim in der Defensive phasenweise desolaten FC Augsburg gelang dem cleveren Aufsteiger der fünfte Sieg in den vergangenen sieben Spielen - der zweite auf des Gegners Platz.