Borussia Dortmund: Lars Ricken schlägt wegen Nachwuchs Alarm

Gerade die Partien in der Youth League, in der der BVB als einzige deutsche Mannschaft die Vorrunde überstand, sei in diese Hinsicht sehr wichtig. „Wir hatten mit Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon in unserer Vorrundengruppe Gegner, deren Mannschaften zu den besten Jugendakademien in Europa gehören. Da haben wir verloren und die Jungs sind an ihre Grenzen gekommen."