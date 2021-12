Borussia Dortmund: Michael Zorc über Duell gegen FC Bayern, Erling Haaland und Ivan Perisic

Zorc: Das ist so nicht korrekt. Die Reha erfolgte immer in Absprache mit uns, mitunter war BVB-Personal dabei. Und wenn wir mal nur Erling nehmen: Die meiste Zeit hat er hier in Dortmund gearbeitet. Ich habe es in all den Jahren so gehandhabt, dass individuell entschieden wird, wer wann und wo seine Reha macht. Jeder Tag, an dem der Spieler früher auf den Platz zurückkehrt, hilft uns als Verein. Mir ist dann nicht so wichtig, ob ein Spieler in Dortmund, München, Hamburg oder Marbella ist. Entscheidend ist, dass professionell und gut gearbeitet wird. Gehen Sie davon aus, dass wir das Ganze immer sehr eng begleiten.