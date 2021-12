Borussia Dortmund: So umgeht Jude Bellingham die Quarantäne

Am 3. Januar startet Borussia Dortmund in das kurze Wintertrainingslager, am 8. Januar steht bereits das erste Rückrundenspiel gegen Eintracht Frankfurt an. Würde Bellingham direkt aus Großbritannien nach Deutschland fliegen, so müsste sich der Mittelfeldspieler in eine 14-tägige Quarantäne begeben, da die Region von der Bundesregierung als Virusvariantengebiet eingestuft worden ist. Damit würde er den Trainingsauftakt verpassen.