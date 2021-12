Borussia Mönchengladbach: Max Eberl über Abschied von Marco Rose

„Wir hätten manche Spiele definitiv nicht verloren, wenn wir die Fans im Rücken gehabt hätten, da bin ich mir ganz sicher. Diese Unterstützung ist für diesen Verein und diese Mannschaft so wichtig, dass ich auch davon überzeugt bin, dass wir in der vergangenen Saison mit vollen Rängen die Qualifikation für Europa geschafft hätten. Leider war es nicht so, und wir sind am Ende auf Platz acht gelandet.“