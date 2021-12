Borussia Mönchengladbach: Trainer Adi Hütter nach 1:4 in Leipzig angezählt

„Wir haben in den letzten drei Spielen 14 Gegentore bekommen, was absolut crazy ist - viele davon Standardtore“, redete Keeper Yann Sommer dagegen Tacheles. „Wir müssen uns diese Situationen anschauen, weil wir nicht nah genug an unseren Gegenspielen stehen und nicht aggressiv genug in den Duellen sind. So machen wir es dem Gegner es einfach, Tore zu schießen und so kannst du kein Spiel gewinnen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)