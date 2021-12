Bundesliga: 1. FC Köln - FC Augsburg 0:2, Augsburg mit Befreiungsschlag im Abstiegskampf

In der ersten Halbzeit dominierten die Fuggerstädter die Partie und kam immerhin zu sieben Abschlüssen. Vor dem Tor fehlte jedoch die letzte Präzision. Vom 1. FC Köln war in den ersten 45 Minuten dagegen so gut wie nichts zu sehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)