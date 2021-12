Bundesliga: 1. FC Union Berlin – Sport-Club Freiburg (Mittwoch, 20:30 Uhr)

Mut machen dürfte beiden Mannschaften ein Blick auf die Statistik: Der Sport-Club Freiburg befindet sich auf einem guten dritten Platz in der Auswärts-, Union auf einem ebenso guten vierten Platz in der Heimtabelle. Hier spielen zwei enge Konkurrenten gegeneinander. Der SC belegt mit 25 Punkten den fünften Platz. Der 1. FC Union Berlin liegt aber mit nur zwei Punkten weniger auf Platz sechs knapp dahinter und kann mit einem Sieg an Freiburg vorbeiziehen.