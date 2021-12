Bundesliga: Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 1:1 - Kramer-Elf vergibt beste Chancen

„Die Bielefelder haben uns in den Zweikämpfen aufgefressen. Wir hatten am Ende noch Glück“, gab ein unzufriedener FC-Kapitän Czichos nach dem Spiel zu Protokoll. Am Ende also ein glücklicher Punkt für die Gäste aus Köln, auf die am kommenden Freitag der FC Augsburg wartet. Bielefeld reist am Samstag zur Hertha ins Olympiastadion.