Bundesliga: Arminia Bielefeld gewinnt 2:0 gegen Bochum

Nach einer Flanke von der rechten Seite erzielte Masaya Okugawa per Kopf die Führung für die Bielefelder (51.). Patrick Wimmer legte in der 69. Minute vor 13.750 Zuschauern in der SchücoArena zum 2:0 nach. Für die Ostwestfalen war es im neunten Anlauf der erste Heimsieg der Saison.