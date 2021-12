Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – TSG 1899 Hoffenheim, 2:2 (1:0)

Moussa Diaby bediente Patrik Schick, der in der 36. Spielminute zum 1:0 einschoss. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Bayer, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Schick baute das Ergebnis aus, indem er ein Zuspiel von Piero Hincapié zum 2:0 für das Heimteam in den Maschen unterbrachte (62.). Wenige Minuten später verkürzte die TSG 1899 Hoffenheim auf 1:2 (79.). Die TSG 1899 Hoffenheim glich nur wenig später aus (82.), sodass es fortan 2:2 stand. Ärgerlich: Noch in der Nachspielzeit kassierte Diaby von Bayer die Gelb-Rote Karte (91.). Letzten Endes wurde in der Begegnung von Leverkusen mit der TSG kein Sieger gefunden.