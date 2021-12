Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 2:3, Hütter verliert gegen Ex-Klub

Teamkollege Christoph Kramer sah es ähnlich: „Die erste Halbzeit war ein Schritt in die richtige Richtung. In der zweiten Halbzeit war es wieder unfassbar wild. Die Tore dürfen so nicht passieren.“ Der Klub müsse sich auf eine „ungemütliche Zeit“ einstellen. „Diese Situation haben wir uns in den letzten Wochen selbst eingebrockt.“