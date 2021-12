Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Sport-Club Freiburg (Sonntag, 17:30 Uhr)

Mut machen dürfte beiden Mannschaften ein Blick auf die Statistik: Freiburg befindet sich auf einem guten dritten Platz in der Auswärts-, Borussia Mönchengladbach auf einem ebenso guten fünften Platz in der Heimtabelle. Im Klassement liegen beide Teams dicht beieinander. Lediglich vier Punkte machen den Unterschied aus. Körperlos agierte Gladbach in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich der Sport-Club Freiburg davon beeindrucken lässt?