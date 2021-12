Bundesliga: Bouna Sarr spricht über seine Situation beim FC Bayern München

„Eines morgens hat mich Patrick Mendy, mein Agent, angerufen. An diesem Tag hatte ich eine Behandlung wegen Knieproblemen. Jedenfalls rief er mich gegen acht Uhr morgens an und sagte zu mir: ‚Du musst dich so schnell es geht untersuchen lassen‘. Ich fragte ihn nach dem Grund, da mein Agent nur anruft, wenn es wirklich wichtig ist. Er sagte: ‚Bayern will dich.‘ Als er mir das sagte, war ich gerade wach geworden und lag noch in meinem Bett. Einige Minuten später rief ich ihn zurück und sagte: ‚Warte, was hast du gesagt? Bayern will mich?‘ Am Anfang konnte ich es nicht wirklich glauben.“