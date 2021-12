Bundesliga: BVB storniert Tickets für Duell mit FC Bayern

„Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen COVID19-Infektionslage in Deutschland wird Borussia Dortmund den Ticketvorverkauf für das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen den FC Bayern München stornieren“, schrieb der BVB in einer Mitteilung am Mittwoch: „Ticketkäufer erhalten ihr Geld zurück.“