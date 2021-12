Bundesliga: Das Gastspiel von Adrian Fein bei Greuther Fürth könnte bald enden

Am ersten Spieltag wurde Adrian Fein beim Stand von 0:4 beim VfB Stuttgart 20 Minuten vor Schluss eingewechselt. In den Duellen bei Hertha BSC und gegen Eintracht Frankfurt kamen zusammenaddiert weitere zehn Minuten hinzu. Fein und Greuther Fürth ergeben bislang kein Match – und sie werden wohl auch in naher Zukunft keins mehr.