Bundesliga: Dayot Upamecano vom FC Bayern hatte Angst in der Schule

... über Spiele gegen Barca-Star Ousmane Dembélé in der Schule: „In unserer Schule ging Ousmane in die fünfte Klasse, ich war eine Jahrgangsstufe unter ihm, und in der Pause spielten wir auf dem Schulhof natürlich immer Fußball. Jeder Jahrgang hatte seine eigene Mannschaft, wir waren also Gegner. Ich war der Kapitän der vierten Klasse, er der Kapitän der fünften Klasse. Leider habe ich oft gegen ihn verloren – weil die anderen eben älter waren. Ich habe damals immer als Stürmer gespielt, später wurde ich Mittelfeldspieler und dann immer weiter nach hinten geschoben … Ich hatte schon Angst, plötzlich Torwart zu sein (lacht)!“